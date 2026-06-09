Опубликовано видео последствий ударов по стратегическому мосту ВСУ в Затоке

В Сеть выложили кадры последствий ракетного налёта на мост в Затоке — ключевую артерию снабжения ВСУ в Одесской области. Запись разошлась по местным телеграм-каналам.

Видео последствий удара по стратегическому для ВСУ мосту в Затоке. Видео © Telegram / Одесса INFO. Новости | Одесса

На ролике отчётливо видны два густых столба дыма, поднимающихся над точкой прилёта. Ещё одно видео, снятое издалека, также фиксирует задымление в районе переправы. По некоторым данным, удар мог быть нанесён двумя «Искандерами». Этот мост находится вблизи румынской границы и служит главным маршрутом для доставки боеприпасов, топлива и военной техники.

Напомним, что российские силы нанесли удары по мосту в районе посёлка Затока Одесской области, который служит важной транспортной артерией для снабжения ВСУ. Объект атаковали с применением беспилотников «Герань» и авиационных боеприпасов с модулем планирования и коррекции. Возникшие в результате ударов возгорания зафиксировали спутниковые сервисы мониторинга пожаров NASA FIRMS.