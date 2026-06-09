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9 июня, 12:22

Жителя Воронежа отправили в СИЗО за донаты террористической организации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Воронежской области задержан 62-летний мужчина, обвиняемый в финансировании терроризма. Как сообщили в региональном УФСБ, он совершил 17 переводов на счета запрещённой в России террористической организации.

В настоящее время мужчина заключён под стражу, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

«Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается», — прокомментировали в воронежской УФСБ.

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Ранее в Петербурге задержали мужчину за подготовку теракта по заданию Украины. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он арестован.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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