Украинцы получили от 17 лет до пожизненного за убийство главы Михайловки Сушко

Южный окружной военный суд вынес жёсткий вердикт пятерым гражданам Украины. Они признаны виновными в совершении теракта, организованного по заданию украинских спецслужб. Целью покушения был глава военно-гражданской администрации посёлка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.

Взрывное устройство было заложено под водительское кресло чиновника в августе 2022 года. Самодельная бомба сработала, когда мужчина сел в машину. От полученных травм глава ВГА скончался на месте. Его малолетняя дочь, находившаяся рядом, получила сильнейшее нервное потрясение и контузию.

Как установило следствие, диверсанты вошли в состав организованной группы, созданной кураторами из Киева. Они приобрели взрывчатку и пульт дистанционного подрыва, хранили их в тайнике. Один из фигурантов лично установил бомбу в автомобиль, воспользовавшись тем, что водитель на короткое время отлучился и забыл запереть дверь.

Судья приговорил подсудимых к наказанию от 17 лет лишения свободы до пожизненного срока. Все они будут отбывать наказание в колонии особого режима. Им инкриминировали акт международного терроризма и незаконное обращение со взрывчаткой.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в конце августа 2022 года в Запорожской области из-за подрыва авто погиб глава Михайловки Иван Сушко. Представитель власти был ранен, в критическом состоянии его доставили в больницу, где он скончался.