ЦИК Армении получил заявления о пересчёте голосов на 555 участках

В Армении оппозиционные партии и блоки потребовали заново пересчитать бюллетени на 555 избирательных участках из 2005 работавших. О поступлении соответствующих заявлений сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

В ЦИК уточнили, что приём обращений о пересмотре итогов голосования прекратился 9 июня в 11:00. В комиссии рассказали, что из 38 окружных избирательных комиссий заявки подали 17. Документы от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения», «Крылья Единства», а также блока «Армения» поступили суммарно в количестве 30 штук, и все они касаются 555 участков.

Непосредственно сама процедура повторного подсчёта голосов будет организована и проведена в помещениях соответствующих окружных избирательных комиссий. В Центральной избирательной комиссии республики, в свою очередь, добавили, что все желающие смогут наблюдать за ходом этой работы в режиме реального времени — будет организована прямая трансляция.