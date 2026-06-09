ЦИК Армении получил заявления о пересчёте голосов на 555 участках
Обложка © ТАСС / Александр Патрин
В Армении оппозиционные партии и блоки потребовали заново пересчитать бюллетени на 555 избирательных участках из 2005 работавших. О поступлении соответствующих заявлений сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.
В ЦИК уточнили, что приём обращений о пересмотре итогов голосования прекратился 9 июня в 11:00. В комиссии рассказали, что из 38 окружных избирательных комиссий заявки подали 17. Документы от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения», «Крылья Единства», а также блока «Армения» поступили суммарно в количестве 30 штук, и все они касаются 555 участков.
Непосредственно сама процедура повторного подсчёта голосов будет организована и проведена в помещениях соответствующих окружных избирательных комиссий. В Центральной избирательной комиссии республики, в свою очередь, добавили, что все желающие смогут наблюдать за ходом этой работы в режиме реального времени — будет организована прямая трансляция.
По итогам парламентских выборов в Армении, которые завершились вечером в воскресенье, явка избирателей составила 58,97%. Свои голоса отдали 1 476 597 граждан. После подсчёта голосов на подавляющем большинстве участков выяснилось: правящая партия «Гражданский договор» не смогла преодолеть 50-процентный барьер, а значит, потеряла возможность сформировать правительство в одиночку.
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