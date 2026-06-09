Песков: Кремль фиксирует сообщения о нарушениях на выборах в Армении
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В Москве прокомментировали прошедшие выборы в Армении. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе голосовния фиксировались множественные нарушения.
«Важно дождаться официальных результатов. Там было много непонятных моментов. Видели много сообщений о нарушениях, которые были на выборах, поэтому предпочитаем дождаться официальных заключений», — прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, что в Армении завершилось голосование на парламентских выборах, явка избирателей достигла 58,97% к моменту закрытия участков. Всего участие в выборах приняли 1 476 597 граждан, при этом участки прекратили работу в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Часть оппозиционных сил заявила о возможных нарушениях в ходе подсчёта голосов и усмотрела в действиях властей признаки давления. После обработки большинства участков, партия «Гражданский договор» набрала менее 50% голосов: итоговый результат не позволяет ей единолично формировать правительство.
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