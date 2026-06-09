Песков: Кремль фиксирует сообщения о нарушениях на выборах в Армении

В Москве прокомментировали прошедшие выборы в Армении. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе голосовния фиксировались множественные нарушения.

«Важно дождаться официальных результатов. Там было много непонятных моментов. Видели много сообщений о нарушениях, которые были на выборах, поэтому предпочитаем дождаться официальных заключений», — прокомментировал ситуацию Песков.