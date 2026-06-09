В здании правительства Великобритании нашли скрытую камеру в потолочной панели

Сотрудники службы безопасности нашли скрытое записывающее устройство в потолочной панели здания правительства Соединённого Королевства. Об этом сообщает издание The i Paper.

Речь идёт о комплексе офисов на Маршам-стрит в районе Виктория в центре Лондона, где расположены министерство внутренних дел, а также ведомства, отвечающие за жилищное строительство и местное самоуправление. Камера была установлена в общей зоне, которой пользуются несколько госслужащих.

Как именно электронное устройство оказалось в правительственном здании и как долго оно там проработало, остаётся загадкой для следствия.

Издание также напоминает, что за последние месяцы в этом же здании было принято одно из самых громких решений — одобрение планов Китая по строительству гигантского посольства в центре Лондона. Противники проекта предупреждали, что дипмиссия может стать базой для шпионажа и угрожать национальной безопасности, однако их доводы были проигнорированы. Официальные лица пока воздерживаются от комментариев по поводу находки.

Ранее ФСБ сообщила о выявлении масштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства высокопоставленных служащих в РФ. Следствие установило, что операция была направлена на сбор данных, перехват разговоров, а также на акустический и видеоконтроль. По этому факту завели уголовное дело. Оно касается незаконного доступа к компьютерной информации.