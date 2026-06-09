«Невыносимые минуты»: Суд США оценил новый метод казни азотом

Федеральный апелляционный суд США признал, что казнь с использованием азота может причинять заключённому сильные страдания. При этом суд не стал останавливать исполнение приговора, назначенное на этой неделе в Алабаме. Об этом пишет USA Today.

Речь идёт о деле приговорённого к смерти Джеффри Ли. Его должны казнить 11 июня методом азотной гипоксии. Сам заключённый просил заменить этот способ на расстрел.

Апелляционный суд 11-го округа сослался на выводы нижестоящей инстанции, согласно которым такой метод может вызывать у человека сильную нехватку воздуха, тревогу, физиологический стресс и физический дискомфорт в течение одной-трёх минут.

Суд отметил, что такой период страдания нельзя считать коротким и с конституционной точки зрения он выглядит «невыносимым» при действующем протоколе Алабамы. При этом исполнение приговора не было приостановлено. Дело вернули окружному судье, который должен рассмотреть, возможно ли выполнить просьбу Ли и провести казнь через расстрел.

Азотная гипоксия стала относительно новым методом исполнения смертной казни в США. Алабама первой применила его в 2024 году. С тех пор штат использовал этот способ ещё несколько раз, а также один раз его применили в Луизиане.

При таком методе заключённого фиксируют на каталке, надевают маску и подают азот, который вытесняет пригодный для дыхания воздух. После этого человек теряет сознание и умирает. Противники смертной казни считают этот способ пыткой и называют решение суда важным шагом в борьбе против его применения. Однако власти Алабамы пока не отказались от процедуры.

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