На Кубани мать утопила сына в реке, а после покончила с собой

В станице Новопокровской Краснодарского края мать утопила своего сына в реке Ея, а затем свела счёты с жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент, по предварительным данным, случился вечером 7 июня. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили тела погибших к утру следующего дня.

До этого в Красноярском крае 14-летний мальчик утонул во время самостоятельного катания на сапборде. Его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие неподалёку от берега.