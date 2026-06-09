На Кубани мать утопила сына в реке, а после покончила с собой
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В станице Новопокровской Краснодарского края мать утопила своего сына в реке Ея, а затем свела счёты с жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Инцидент, по предварительным данным, случился вечером 7 июня. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили тела погибших к утру следующего дня.
До этого в Красноярском крае 14-летний мальчик утонул во время самостоятельного катания на сапборде. Его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие неподалёку от берега.
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