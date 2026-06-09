Власти Болгарии не планируют продолжать поставки вооружения украинской армии. Об этом заявил министр обороны страны Димитар Стоянов. Он входит в сформированное в мае правительство Румена Радева, который ранее не раз выступал против военной помощи Киеву и призывал Европу пересмотреть подход к конфликту.

«Им [Киеву] нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», — сказал Стоянов.

По его словам, дальнейшее наращивание военных поставок не изменит характер боевых действий, а лишь приведет к новым потерям.

Болгария занимает особое место в этой истории: страна оказалась единственным членом НАТО, способным производить боеприпасы для устаревшего советского оружия, которое использует Украина.

Именно поэтому София стала одним из важных поставщиков для Киева. С 2022 года Болгария передала украинской стороне 13 пакетов военной помощи.При этом стоимость и содержание этих поставок власти страны держали в секрете.

Ранее глава болгарского правительства Румен Радев заявил, что европейским странам необходимо пересмотреть общий курс в отношении украинского конфликта. Политика, ориентированная на достижение военной победы над крупнейшей ядерной державой, вызывает у него серьёзную тревогу.