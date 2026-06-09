«Экзамен на выживание»: На Украине школьников на тестировании держали 13 часов без воды и еды

В Одесской области из-за воздушной тревоги абитуриентов почти 13 часов продержали на вступительном тестировании в бомбоубежище без еды и воды, а к родителям отпускали только тех, кому становилось плохо. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Дети в укрытиях без базовых условий ... Из-за постоянных остановок процедура длилась с 9.00 до примерно 22.00 — свыше 13 часов непрерывного стресса для детей», — написал Лубинец в своём телеграм-канале.

Омбудсмен сообщил, что школьники на протяжении всего времени оставались без еды и воды. Только тем, кому становилось совсем плохо, разрешали обратиться к родителям. А дети-сироты были брошены на произвол судьбы, без всякой помощи. Последние тесты ребята проходили, будучи совершенно измотанными, что делает результаты этих испытаний крайне сомнительными.

Как позже сообщило украинское издание «Страна.ua», в Верховную раду по данному инциденту была вызвана глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Ожидается, что парламентарии заслушают её отчёт и дадут оценку действиям организаторов экзамена. Родители пострадавших детей настаивают на пересдаче тестов в нормальных условиях.

Ранее полиция Винницкой области сообщила, что в школе Винницы сдетонировала учебная граната, которую принёс восьмиклассник. По данным ведомства, подросток принёс в класс предмет, похожий на гранату, и оставил его на парте, заявив, что гранату ему передал родственник-военнослужащий. Двое одноклассников взяли предмет в руки, после чего произошла детонация.