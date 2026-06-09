Четыре университета получили предостережения от Рособрнадзора за нарушения

Рособрнадзор вынес предостережения четырём российским вузам, обнаружив в их работе нарушения образовательного законодательства. Информация об этом опубликована в официальном канале ведомства в мессенджере «Maкс».

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Белгородскому государственному аграрному университету имени В. Я. Горина указали на то, что в положении о порядке обучения и отчисления содержатся основания для исключения студентов, не предусмотренные федеральным законом. Кроме того, в вузе до сих пор не приняты локальные акты по ключевым вопросам организации учебного процесса, включая правила приёма на дополнительные образовательные программы на будущий учебный год. Кубанский государственный технологический университет получил предостережение за нарушение требований к размещению информации на официальном сайте.

Московскому гуманитарно-экономическому университету вменили отсутствие учебных планов и календарных графиков для программ бакалавриата «Юриспруденция» за период 2022–2024 годов. Вместе с тем им указали на неактуальные календарные планы воспитательной работы по шести программам среднего профессионального образования и пяти программам бакалавриата, где вместо документов 2025 года размещены устаревшие версии.

Челябинскому государственному университету предстоит устранить пробелы в локальных актах: там не приняты документы, регламентирующие приём на программы профобучения и дополнительного образования. Ведомство потребовало от всех указанных организаций устранить нарушения.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету, предупредив их о недопустимости нарушения образовательных требований. МФТИ получил предупреждение за неполные сведения на официальном сайте и отсутствие утверждённых образовательных программ. ЮФУ вменили отсутствие программы магистратуры и недоступность информации о реализуемых образовательных программах.