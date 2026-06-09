Замначальника курганской полиции Оксана Лукашева ушла в отставку

Оксана Лукашева, возглавлявшая следственное управление УМВД по Курганской области, освободила должность заместителя начальника ведомства. Об этом URA.ru сообщили бывшие силовики.

По их данным, полковник юстиции ушла после длительного отпуска. Информация подтверждается сайтом регионального управления: фамилия руководителя исчезла из раздела «Руководство». В пресс-службе ведомства отставку официально подтвердили и уточнили, что сотрудница вышла на пенсию.

Лукашева переехала в Курган из Челябинска. В октябре 2021 года приказом главы МВД её назначили заместителем начальника регионального Управления — начальником следственного подразделения.

А ранее Life.ru писал, что первый замглавы Далматовского округа Курганской области Евгений Столбов ушёл в отставку. Решение было связано с высокой нагрузкой и усталостью чиновника.