Первый замглавы Далматовского округа Курганской области Столбов ушёл в отставку

Первый замглавы Далматовского округа Курганской области Евгений Столбов покинул свой пост, сообщает URA.ru со ссылкой источник, приближённый к местной администрации.

Мэр муниципального образования Андрей Аносов подтвердил информацию об увольнении чиновника. В администрации уже приступили к поиску кандидата на освободившуюся должность.

«Столбов покинул пост первого замглавы по собственному желанию. Решение связано с высокой нагрузкой и усталостью», — уточнил источник издания.

