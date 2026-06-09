Уничтоженный завод «Аналитприбор» в Киеве попал на видео
В Сети появились новые кадры результатов ударов по военным объектам в Киеве. На этот раз в объектив попал полностью разгромленный завод «Аналитприбор» на улице Полковника Шутова.
Кадры уничтоженного завода «Аналитприбор» в Киеве. Видео © Telegram / Военная хроника
По предварительным данным, именно здесь производилась значительная часть аппаратуры связи для украинской армии, включая системы управления и мониторинга для групп беспилотников. Комплекс зданий, судя по видео, был уничтожен в ходе последних налётов на столицу. Официальных комментариев о масштабах ущерба и последствиях удара на данный момент не поступало.
Напомним, постпред РФ Василий Небензя заявил, что российские войска нанесли удары по десяти украинским предприятиям, выпускавшим военную продукцию, включая объекты, связанные с ударными беспилотниками. По его словам, атаки стали ответом на террористический удар по Старобельску и другие обстрелы мирного населения со стороны ВСУ. Российские силы били высокоточным оружием по оборонно-промышленному комплексу, объектам топливной и транспортной инфраструктуры.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Военная хроника