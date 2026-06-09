ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 14:11

Уничтоженный завод «Аналитприбор» в Киеве попал на видео

В Сети появились новые кадры результатов ударов по военным объектам в Киеве. На этот раз в объектив попал полностью разгромленный завод «Аналитприбор» на улице Полковника Шутова.

Кадры уничтоженного завода «Аналитприбор» в Киеве. Видео © Telegram / Военная хроника

По предварительным данным, именно здесь производилась значительная часть аппаратуры связи для украинской армии, включая системы управления и мониторинга для групп беспилотников. Комплекс зданий, судя по видео, был уничтожен в ходе последних налётов на столицу. Официальных комментариев о масштабах ущерба и последствиях удара на данный момент не поступало.

Киевская область, Одесса, Харьков: ВС РФ ночью нанесли массированный удар по Украине
Киевская область, Одесса, Харьков: ВС РФ ночью нанесли массированный удар по Украине

Напомним, постпред РФ Василий Небензя заявил, что российские войска нанесли удары по десяти украинским предприятиям, выпускавшим военную продукцию, включая объекты, связанные с ударными беспилотниками. По его словам, атаки стали ответом на террористический удар по Старобельску и другие обстрелы мирного населения со стороны ВСУ. Российские силы били высокоточным оружием по оборонно-промышленному комплексу, объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Военная хроника

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar