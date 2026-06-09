В США расследуют первый за 58 лет случай заражения собаки «винтовой» мухой

В США зафиксирован первый с 1966 года случай заражения собаки личинками опасной мясной мухи Cochliomyia hominivorax. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны.

Инцидент произошёл в штате Нью-Мексико, в округе Ли. Паразита выявили у домашней собаки. Специалисты рассматривают ситуацию как возможный единичный эпизод, однако проводят комплексную проверку. В рамках расследования изучается маршрут перемещений животного и проводится осмотр других питомцев, находящихся в том же доме.

Опасная муха Cochliomyia hominivorax, известная как мясная или «винтовая» муха, откладывает личинки в открытые раны, после чего те начинают питаться живыми тканями. При отсутствии своевременной помощи такое заражение может привести к тяжёлым последствиям, включая летальный исход как у животных, так и у человека.

Ранее сообщалось, что летние прогулки у прудов и озёр могут представлять серьёзную угрозу для здоровья домашних животных, особенно при купании в стоячей воде. Такие водоёмы нередко становятся средой для распространения опасных инфекций и паразитов. Отдельно отмечался риск заражения лептоспирозом — бактериальной инфекцией, которая может передаваться через воду.