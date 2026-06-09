Храм Саграда Фамилия в Барселоне официально признан самым высоким в мире

Саграда Фамилия в Барселоне стала самым высоким храмом в мире. Высота базилики после завершения башни Иисуса Христа достигла 172,5 метра. 10 июня, в 100-летнюю годовщину смерти архитектора Антонио Гауди, самую высокую башню храма освятит Папа Римский Лев XIV. Её достроили в феврале 2026 года — спустя 144 года после начала работ, пишет The Art Newspaper.

Гендиректор туристического центра Барселоны Матеу Эрнандес назвал горожан счастливым поколением. По его словам, завершение ключевого этапа строительства можно сравнить с открытием Эйфелевой башни в Париже и возведением Тадж-Махала в Агре.

Строительство храма Святого Семейства началось в 1882 году под руководством Франсиско де Паула дель Вильяр-и-Лосано. Через год проект перешел к 30-летнему Гауди, который полностью изменил первоначальный неоготический замысел.

Архитектор хотел, чтобы башни напоминали скалы священной горы Монсеррат, а внутреннее пространство было похоже на лес с колоннами-деревьями. Гауди посвятил храму около 40 лет, но после его смерти работы остановились: к тому моменту базилика была готова только на четверть.

Достраивать шедевр начали уже после Второй мировой войны. Сначала проект существовал на частные пожертвования, а в последние годы главным источником средств стали билеты для туристов. В 2025 году Саграда Фамилия приняла рекордные 4,87 млн посетителей и заработала 154,5 млн евро, из которых 68,4 млн направили на стройку.

Полностью завершить проект планируют не раньше чем через 10 лет. Ещё предстоит доделать фасад Славы на южной стороне и монументальную лестницу перед храмом.

Именно этот этап вызывает споры в Барселоне. По замыслу Гауди, путь к базилике должен идти через парк, но для этого придётся снести жилые кварталы и переселить около 2 тыс. человек.

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