Мальчик в подгузнике выбежал на дорогу в Тюмени, когда его мать стирала бельё

В Тюмени выяснились детали истории с маленьким ребёнком, которого заметили на проезжей части почти без одежды. По данным RT, малыш выбежал из дома в тот момент, когда его мать стирала бельё и ненадолго отвлеклась.

Исчезновение ребёнка женщина заметила не сразу. Когда поняла, что сына нет дома, она бросилась за ним на улицу. К этому моменту мальчика уже успела увести с дороги прохожая. Именно она вернула ребёнка матери и, судя по всему, помогла избежать беды.

Источник RT в правоохранительных органах также сообщил, что у ребёнка есть проблемы с психическим здоровьем. Личность матери установлена. В региональном УМВД заявили, что материалы переданы в Следственный комитет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оставлении малолетнего ребёнка в опасности.

Напомним, в местных пабликах появилось видео с маленьким мальчиком в одном подгузнике на проезжей части в Тюмени, его едва не задавили машины. Ребёнок бежал по дороге в районе гостиницы «Лайнер».