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9 июня, 14:12

Мальчик в подгузнике выбежал на дорогу в Тюмени, когда его мать стирала бельё

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Тюмени выяснились детали истории с маленьким ребёнком, которого заметили на проезжей части почти без одежды. По данным RT, малыш выбежал из дома в тот момент, когда его мать стирала бельё и ненадолго отвлеклась.

Исчезновение ребёнка женщина заметила не сразу. Когда поняла, что сына нет дома, она бросилась за ним на улицу. К этому моменту мальчика уже успела увести с дороги прохожая. Именно она вернула ребёнка матери и, судя по всему, помогла избежать беды.

Источник RT в правоохранительных органах также сообщил, что у ребёнка есть проблемы с психическим здоровьем. Личность матери установлена. В региональном УМВД заявили, что материалы переданы в Следственный комитет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оставлении малолетнего ребёнка в опасности.

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Напомним, в местных пабликах появилось видео с маленьким мальчиком в одном подгузнике на проезжей части в Тюмени, его едва не задавили машины. Ребёнок бежал по дороге в районе гостиницы «Лайнер».

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Николь Вербер
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