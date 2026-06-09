Американский YouTube-канал DRM News прифотошопил Владимиру Зеленскому деловой костюм для обложки видео, чтобы он смотрелся приличнее. Настоящий же ролик с пресс-конференции, опубликованный 9 июня, показал его в привычной чёрной толстовке.

На обложке глава киевского режима предстал в пиджаке и белой рубашке, а при запуске ролика волшебство исчезло — он снова оказался в чёрной кофте в стиле милитари. Авторы, видимо, решили визуально подтянуть имидж украинского политика, поскольку эстонский лидер Алар Карис пришёл на мероприятие в строгом деловом костюме.

Стремление Зеленского выглядеть мужественно за счёт военизированного стиля не раз становилось предметом обсуждения. В феврале 2025 года он заявился в таком виде в Белый дом, и Дональд Трамп публично высмеял его наряд, а переговоры тогда закончились скандалом. Позже экс-комик начал отступать от своих принципов: в июне надел костюм на встречу с британским монархом, а в августе снова облачился в пиджак для беседы с Трампом, что было особо отмечено президентом США.

В апреле Владимир Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и стал посмешищем для блогеров, которые назвали его «чёртом на платформе». На официальный визит экс-комик одел чёрные кроссовки на толстой подошве в сочетании с классическим костюмом-двойкой. Такой лук вызвал резкую критику эксперта по этикету Альбины Холговой. Она заявила, что его внешний вид на международных встречах всегда неуместен и нелогичен.