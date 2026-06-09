«Такова жизнь»: Трамп нашёл простой совет для тех, кому не по карману финал NBA

Президент США Дональд Трамп посоветовал малообеспеченным американцам смотреть финал NBA по телевизору, если у них нет денег на билет. Об этом политик сказал после вопроса журналистки о стоимости мест на решающий матч.

Она отметила, что многие жители страны не могут позволить себе билет за 8000 долларов (около 574 тысяч рублей). Для обычных болельщиков такая цена выглядит, мягко говоря, не самой дружелюбной. Трамп в ответ заявил, что телевизор — это «почти бесплатно». И, судя по всему, именно такой вариант он предложил тем, кто не готов тратить тысячи долларов на поход на арену.

«Такова жизнь», — добавил президент США.

На этом, видимо, рецепт доступного спорта от американского лидера и закончился.

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