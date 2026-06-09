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9 июня, 14:31

«Будьте бдительны!»: Захарова отреагировала на скандал со лжеженой посла в Таиланде

Захарова призвала россиян к бдительности после скандала с «женой посла»

Обложка © Telegram/ Мария Захарова

Обложка © Telegram/ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал с мошенницей в Таиланде, которая представлялась супругой российского посла и обманывала соотечественников при оформлении виз. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Будьте бдительны — проверяйте и только потом доверяйте!» — указала Захарова.

Муж годами избивал жену и скрывал миллионы, пока она не могла оплатить лечение
Муж годами избивал жену и скрывал миллионы, пока она не могла оплатить лечение

Напомним, что в Таиланде задержали женщину, которая выдавалась за супругу российского дипломата и обманывала соотечественников, предлагая им услуги по оформлению документов. Сообщается, что фигурантка по имени Дарья брала с релокантов около 50 тысяч батов — примерно 111 тысяч рублей — за оформление визы «Таиланд Элит».

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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