«Будьте бдительны!»: Захарова отреагировала на скандал со лжеженой посла в Таиланде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал с мошенницей в Таиланде, которая представлялась супругой российского посла и обманывала соотечественников при оформлении виз. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Будьте бдительны — проверяйте и только потом доверяйте!» — указала Захарова.

Напомним, что в Таиланде задержали женщину, которая выдавалась за супругу российского дипломата и обманывала соотечественников, предлагая им услуги по оформлению документов. Сообщается, что фигурантка по имени Дарья брала с релокантов около 50 тысяч батов — примерно 111 тысяч рублей — за оформление визы «Таиланд Элит».