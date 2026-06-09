В Петербурге пьяный лихач устроил погоню, задел полицейских и влетел в светофор

В ночь на 8 июня сотрудники ГИБДД проводили рейд «Нетрезвый водитель» на Белевском проспекте. Около 3:30 они попытались остановить «Хонду Прелюд» для проверки документов. Увидев стражей порядка, рулевой резко вывернул и нажал на газ. Удирая, он задел подбежавших полицейских — серьёзных травм удалось избежать благодаря быстрой реакции.

На неоднократные требования остановиться нарушитель не реагировал. У дома по улице Бабушкина «Хонда» протаранила служебную машину, подключившуюся к преследованию, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

После этого инспекторы применили табельное оружие: открыли огонь по колёсам иномарки. От точного попадания водитель потерял управление и врезался в опору светофора. Жертв от стрельбы нет.

За рулём оказался 34-летний безработный житель посёлка Кирилловское с явными признаками опьянения. В отделе полиции на него составили шесть административных протоколов — от выезда на встречку до управления в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. Лихач задержан.

А ранее Life.ru писал, что в Ленобласти подросток без прав угнал машину отца и устроил погоню со стрельбой. Водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться, резко нажал на газ и помчался прочь. Полицейские включили сирену, маячки и громкоговоритель, но нарушитель даже не думал останавливаться — он носился по дорогам, создавая угрозу для окружающих.