ЦБ объявил о назначении Мамуты своим зампредом

Банк России объявил о назначении Михаила Мамуты на должность заместителя председателя. Вступление в должность запланировано на 10 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 10 июня 2026 года заместителем председателя Банка России назначен Михаил Валерьевич Мамута, член Совета директоров Банка России», — говорится в сообщении.

Ранее Мамута руководил службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. В связи с его переходом, данная служба будет реорганизована. На её основе будут сформированы два новых структурных подразделения: служба по защите прав потребителей и департамент поведенческого надзора.

Ранее сообщалось о смерти советника главы Центробанка Алексей Можин. Экономисту было 69 лет, до юбилея он не дожил менее трёх недель. Причиной смерти стало тяжёлое заболевание.