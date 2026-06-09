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9 июня, 14:17

ЦБ объявил о назначении Мамуты своим зампредом

Михаил Мамута. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Михаил Мамута. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Банк России объявил о назначении Михаила Мамуты на должность заместителя председателя. Вступление в должность запланировано на 10 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 10 июня 2026 года заместителем председателя Банка России назначен Михаил Валерьевич Мамута, член Совета директоров Банка России», — говорится в сообщении.

Ранее Мамута руководил службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. В связи с его переходом, данная служба будет реорганизована. На её основе будут сформированы два новых структурных подразделения: служба по защите прав потребителей и департамент поведенческого надзора.

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Наталья Демьянова
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