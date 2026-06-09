«Не беглец, а ценный кадр»: Как требовать прибавки и новую должность при возвращении в компанию

При возвращении на прежнее место работы сотрудник вправе просить пересмотр зарплаты, карьерный рост и официальное оформление на новую должность. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«Важно вернуться не беглецом, который ушёл от проблем и которого простили, а ценным специалистом, которого перекупили обратно», — подчеркнула эксперт.

Однако не стоит соглашаться на повторный найм, если наниматель сам был источником выгорания, токсичного поведения или плохого самочувствия. Также не нужно возвращаться, когда фирма просто закрывает сезонную «дыру».

Тренд на реинтеграцию персонала в России усилился. Главная причина — кадровый голод. Предприятиям проще взять обратно уже обученного работника, чем искать нового.

«Рынок труда в России сейчас диктует правила, особенно в рабочих специальностях: дефицит провоцирует борьбу за квалифицированного рабочего — сварщика, курьера, токаря, и конкуренция выросла в разы», — пояснила Лоикова.

Бывший сотрудник уже знает корпоративную культуру и налаженные коммуникации. Это снижает время на адаптацию и риск ошибок.

Но у такой политики есть и минусы. У вернувшегося может закрепиться убеждение, что компания любой ценой будет его удерживать. Это способно демотивировать лояльных коллег. Кроме того, старые конфликты с руководителем или нелюбовь к задачам могут вспыхнуть вновь.

Специалист советует соглашаться на возврат, только если фирма готова исправить прошлые проблемы: предложить достойный оклад, улучшить условия графика или дать новую должность.

А ранее Life.ru писал, что молодые россияне зачастую выбирают работу с абонементом в спортзал. По словам специалиста, зумеры более внимательны к своему здоровью и меньше готовы мириться с авторитарным руководством и переработками.