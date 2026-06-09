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9 июня, 15:32

Более 230 квартир повреждены в Белгороде и Белгородском округе из-за атак ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Итогом вчерашних атак ВСУ в Белгородской области стали повреждения более чем 230 жилых объектов в Белгороде и селе Беловское. Эти данные привёл региональный оперативный штаб в своём телеграм-канале.

«Повреждены 6 социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещения», — указано в заявлении.

Пострадавшими в результате ударов беспилотных летательных аппаратов стали пять представительниц женского пола. У одной из пострадавших врачи выявили акубаротравму — повреждение внутреннего уха, вызванное резким перепадом давления. Что касается областного центра, то здесь ударная волна выбила стёкла в 38 многоквартирных жилых домах. Таким образом, в Белгороде остекление оказалось нарушено почти в четырёх десятках высоток.

Пять женщин пострадали при атаке ВСУ в селе Беловское под Белгородом
Пять женщин пострадали при атаке ВСУ в селе Беловское под Белгородом

Ранее стало известно, что мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место происшествия после взрыва в городе. По его словам, самое главное, что нет жертв. Градоначальник также провёл оценку урона инфраструктуре после происшествия.

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Вероника Бакумченко
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