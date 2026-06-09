Франция запретила въезд министру финансов Израиля из-за радикальных взглядов

Французские власти приняли решение запретить въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, а также четырём руководителям поселенческих организаций и 21 поселенцу. Причиной стали их радикальные взгляды. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в социальных сетях.

«На национальном уровне мы запретили въезд на нашу территорию министру Бецалелю Смотричу, четырём руководителям поселенческих организаций и 21 поселенцу», — отметил господин Барро.

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что израильский министр активно выступает за аннексию Западного берега реки Иордан и создание там новых поселений. Кроме того, господин Смотрич поддерживает колонизацию сектора Газа и экономический крах Палестинской автономии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности оказать поддержку Израилю в случае, если Иран ответит на атаки. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Париже и транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.