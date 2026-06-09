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9 июня, 15:00

Хлопок в автомобиле произошёл на юго-западе Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На юго-западе Москвы произошёл хлопок в автомобиле. Инцидент случился на парковке в районе Коньково, сообщает Тelegram-канал «Осторожно, Москва».

Экстренные службы работают в районе пересечения улиц Введенского и Бутлерова. На месте заметили сотрудников полиции, Росгвардии и бригаду скорой помощи. Территорию рядом с местом ЧП оцепили. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Что именно стало причиной хлопка, пока неизвестно.

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Ранее ЧП произошло в московском районе Коптево. Там 13-летний подросток пострадал при взрыве неизвестного предмета. Позже выяснилось, что школьник пытался сделать самодельную хлопушку, но устройство сработало прямо у него в руках. Мальчика госпитализировали с травмами кистей и тела.

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Николь Вербер
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