Хлопок в автомобиле произошёл на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошёл хлопок в автомобиле. Инцидент случился на парковке в районе Коньково, сообщает Тelegram-канал «Осторожно, Москва».

Экстренные службы работают в районе пересечения улиц Введенского и Бутлерова. На месте заметили сотрудников полиции, Росгвардии и бригаду скорой помощи. Территорию рядом с местом ЧП оцепили. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Что именно стало причиной хлопка, пока неизвестно.

Ранее ЧП произошло в московском районе Коптево. Там 13-летний подросток пострадал при взрыве неизвестного предмета. Позже выяснилось, что школьник пытался сделать самодельную хлопушку, но устройство сработало прямо у него в руках. Мальчика госпитализировали с травмами кистей и тела.