Пострадавший при взрыве в Москве ребёнок пытался сделать хлопушку

В Москве 13-летний школьник, который пострадал при взрыве, пытался сделать самодельную хлопушку — устройство сработало у него прямо в руках. Подростка госпитализировали с травмами кистей и тела, передаёт столичное ГУ МВД.

«Молодой человек 2012 года рождения изготавливал самодельную хлопушку, которая сработала у него в руках. В результате несовершеннолетний был госпитализирован с травмами кистей рук и тела», — говорится в сообщении.

ЧП произошло 9 июня в квартире на Большой Академической улице. В отдел полиции по району Коптево поступила информация о возгорании, после чего на место прибыли сотрудники МВД. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы передадут в следственные органы. Ранее сообщалось, что взрыв в квартире мог произойти во время химического опыта.

А другая детская «забава» обернулась пожаром уже в Петербурге — мальчик запускал с балкона горящие бумажные самолётики. Один из них залетел в соседскую квартиру на восьмом этаже дома на Екатерининской улице и устроил пожар. В этот момент внутри находилась 11-летняя девочка: она успела выбежать, забрала собаку и позвала соседей на помощь. После ЧП её мать с дочкой и сыном остались без жилья и теперь вынуждены жить у друзей.