Бортников заявил о трёхкратном росте числа терактов в Северо-Западном округе

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что с 2023 года число преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе увеличилось более чем втрое. Он отметил, что данная тенденция обусловлена активизацией противником диверсионно-террористической деятельности с целью нанесения максимального ущерба объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, в особенности морской инфраструктуре.

«С 2023 года в округе более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности. Причиной этого является наращивание противником количество диверсионно-террористических нападений, стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре», — сказал Бортников.

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