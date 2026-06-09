НАК выработал новые меры против террористических угроз в СЗФО

Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры по нейтрализации современных террористических угроз в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили в информационном центре НАК.

Заседание прошло в Москве под председательством директора ФСБ, главы комитета Александра Бортникова.

«На заседании выработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование системы противодействия террористическим угрозам на территории СЗФО с учетом остроты современной оперативной и социально-политической обстановки», — отметили в НАК.

Участники обсуждали профилактику актуальных террористических угроз на северо-западе страны в условиях проведения спецоперации.

Бортников заявил, что антитеррористическим комиссиям нужно активнее задействовать возможности ведомств с контрольно-надзорными полномочиями, а также органов прокуратуры.

По его словам, это необходимо для выявления и устранения факторов, которые мешают обеспечивать антитеррористическую защиту объектов в соответствии с установленными требованиями.

В НАК подчеркнули, что дополнительные меры должны повысить эффективность работы региональных структур и усилить защиту объектов на территории Северо-Западного федерального округа.