ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 15:10

НАК выработал новые меры против террористических угроз в СЗФО

Обложка © ТАСС / НАК РФ

Обложка © ТАСС / НАК РФ

Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры по нейтрализации современных террористических угроз в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили в информационном центре НАК.

Заседание прошло в Москве под председательством директора ФСБ, главы комитета Александра Бортникова.

«На заседании выработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование системы противодействия террористическим угрозам на территории СЗФО с учетом остроты современной оперативной и социально-политической обстановки», — отметили в НАК.

Бортников: За 20 лет в России предотвратили более тысячи терактов
Бортников: За 20 лет в России предотвратили более тысячи терактов

Участники обсуждали профилактику актуальных террористических угроз на северо-западе страны в условиях проведения спецоперации.

Бортников заявил, что антитеррористическим комиссиям нужно активнее задействовать возможности ведомств с контрольно-надзорными полномочиями, а также органов прокуратуры.

Бортников заявил о трёхкратном росте числа терактов в Северо-Западном округе
Бортников заявил о трёхкратном росте числа терактов в Северо-Западном округе

По его словам, это необходимо для выявления и устранения факторов, которые мешают обеспечивать антитеррористическую защиту объектов в соответствии с установленными требованиями.

В НАК подчеркнули, что дополнительные меры должны повысить эффективность работы региональных структур и усилить защиту объектов на территории Северо-Западного федерального округа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ФСБ России
  • НАК
  • Александр Бортников
  • Силовые структуры
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar