Президент Эстонии Алар Карис назвал недавние российские ракетные удары по Украине «актом отчаяния», заявив, что позиции Москвы якобы слабеют. Свою оценку он дал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

В представлении эстонского лидера Украина прочно удерживает позиции на поле боя и успешно атакует российский энергосектор, перенося конфликт вглубь территории РФ. Возможности Москвы, по его мнению, сужаются, однако реальная картина выглядит совершенно иначе.

Карис также заявил, что на кону стоит безопасность всей Европы. Он призвал европейские страны быть готовыми в любой момент сесть за стол переговоров с единой позицией и общим мандатом.

Примечательно, что Карис в своей речи не стал упоминать, актом чего являются удары ВСУ по педколледжу и общежитию, где погиб 21 человек. Он также обошёл вниманием украинскую атаку на автобус в Енакиево, жертвами которой стали семь человек.

Ранее Алар Карис заявил, что Европа допустила стратегический просчёт в 2022 году, не попытавшись тогда принудить Москву к переговорам. По мнению Кариса, отношения Европы с Россией останутся напряжёнными на долгие годы, хотя в будущем и возможны изменения. Он убеждён, что Евросоюзу необходимо заранее разрабатывать собственную стратегию.