В Москве на парковке загорелся электрокар Zeekr

В московском районе Коньково произошло возгорание электромобиля марки Zeekr. По свидетельствам очевидцев, перед инцидентом был слышен хлопок. Как передаёт SHOT, происшествие случилось около 17:00 у парковки на улице Введенского, неподалеку от МФЮА.

Кадр с места ЧП. © Telegram / SHOT

Пламя, вспыхнувшее под капотом, было успешно потушено прибывшими спасателями. К счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося уточняются.

А сегодня утром в подмосковной Балашихе произошёл мощный взрыв легковой машины, после чего иномарка загорелась. Владелец, севший за руль, получил смертельные травмы и скончался, несмотря на помощь очевидцев и медиков.