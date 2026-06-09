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9 июня, 15:29

В Москве на парковке загорелся электрокар Zeekr

В московском районе Коньково произошло возгорание электромобиля марки Zeekr. По свидетельствам очевидцев, перед инцидентом был слышен хлопок. Как передаёт SHOT, происшествие случилось около 17:00 у парковки на улице Введенского, неподалеку от МФЮА.

Кадр с места ЧП. © Telegram / SHOT

Кадр с места ЧП. © Telegram / SHOT

Пламя, вспыхнувшее под капотом, было успешно потушено прибывшими спасателями. К счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося уточняются.

«Страха не было»: В Балашихе очевидец вытащил мужчину из горящего BMW за секунды до второго взрыва
«Страха не было»: В Балашихе очевидец вытащил мужчину из горящего BMW за секунды до второго взрыва

А сегодня утром в подмосковной Балашихе произошёл мощный взрыв легковой машины, после чего иномарка загорелась. Владелец, севший за руль, получил смертельные травмы и скончался, несмотря на помощь очевидцев и медиков.

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Обложка © Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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