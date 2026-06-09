До 18 выросло число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве
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Всего силами противовоздушной обороны, которые задействованы Министерством обороны, на дальних подступах к Москве ликвидировано уже 18 беспилотных летательных аппаратов. О данной информации рассказал в личном канале на платформе «Макс» мэр российской столицы Сергей Собянин.
Градоначальник сообщил, что в настоящий момент на месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал поезд Москва — Симферополь. В результате удара машинист был ранен, а его помощник погиб.
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