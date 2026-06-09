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9 июня, 15:37

До 18 выросло число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Всего силами противовоздушной обороны, которые задействованы Министерством обороны, на дальних подступах к Москве ликвидировано уже 18 беспилотных летательных аппаратов. О данной информации рассказал в личном канале на платформе «Макс» мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что в настоящий момент на месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб.

ВСУ ударили дроном со шрапнелью по глэмпингу в Луганске, ранены две девушки
ВСУ ударили дроном со шрапнелью по глэмпингу в Луганске, ранены две девушки

Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал поезд Москва — Симферополь. В результате удара машинист был ранен, а его помощник погиб.

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Вероника Бакумченко
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