До 18 выросло число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве

Всего силами противовоздушной обороны, которые задействованы Министерством обороны, на дальних подступах к Москве ликвидировано уже 18 беспилотных летательных аппаратов. О данной информации рассказал в личном канале на платформе «Макс» мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что в настоящий момент на месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Накануне сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал поезд Москва — Симферополь. В результате удара машинист был ранен, а его помощник погиб.