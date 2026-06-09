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Регион
9 июня, 15:59

БелАЗ подал в суд на российских производителей сборных моделей

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ подал иски к двум российским компаниям из-за использования товарного знака. Об этом пишет abw.by.

Первым ответчиком стало российское «Издательство «Цейхгауз». Компания известна выпуском журнала для моделистов, а также продажей наборов для сборки миниатюрной техники. Среди таких моделей, как отмечается в публикации, есть и карьерные самосвалы белорусского производства.

БелАЗ требует с издательства 50 тыс. рублей компенсации. Этот иск будет рассматриваться в упрощённом порядке. Второе заявление направлено в арбитражный суд Костромской области. Ответчиком выступает фирма «Скейл», которая специализируется на выпуске сборных моделей автомобилей.

Претензии к ней аналогичные: белорусский производитель считает, что компания использовала товарный знак БелАЗа без разрешения.

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Полина Никифорова
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