БелАЗ подал в суд на российских производителей сборных моделей

Белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ подал иски к двум российским компаниям из-за использования товарного знака. Об этом пишет abw.by.

Первым ответчиком стало российское «Издательство «Цейхгауз». Компания известна выпуском журнала для моделистов, а также продажей наборов для сборки миниатюрной техники. Среди таких моделей, как отмечается в публикации, есть и карьерные самосвалы белорусского производства.

БелАЗ требует с издательства 50 тыс. рублей компенсации. Этот иск будет рассматриваться в упрощённом порядке. Второе заявление направлено в арбитражный суд Костромской области. Ответчиком выступает фирма «Скейл», которая специализируется на выпуске сборных моделей автомобилей.

Претензии к ней аналогичные: белорусский производитель считает, что компания использовала товарный знак БелАЗа без разрешения.

Ранее Life.ru писал, что бывший участник «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов судится за права на товарный знак группы. Он требует запретить экс-коллеге Игорю Богомазову использовать название коллектива и хочет взыскать с него 200 тысяч рублей.