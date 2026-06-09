В США выявили новые случаи заражения пожирающими плоть паразитами

В американских штатах Техас и Нью-Мексико выявили ещё трёх заражённых животных, и теперь общее число инфицированных плотоядной нематодой достигло пяти. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства США, пишет People.

В округе Ла-Саль заразился телёнок, а в округе Ли — собака. Предположительно, паразит проник из Мексики. В ведомстве назвали происходящее серьёзной угрозой для домашнего скота и дикой природы. На данный момент инфицированы три коровы, одна собака и одна коза. Нематода, обычно, проникает в организм через слизистые оболочки, уши и половые органы.

Власти уже объявили режим борьбы с вредителем, но сроков ликвидации угрозы пока не называют. Ситуация грозит вынужденным забоем скота и ростом цен на говядину. Паразит потенциально опасен и для людей, хотя риск заражения оценивается как относительно невысокий.

Ранее сообщалось, что опасный паразит New World screwworm, поедающий живую плоть, впервые за 60 лет обнаружен в Соединённых Штатах. Этот червь распространяется через мух, которые откладывают яйца прямо в открытые раны животных. Вылупившиеся личинки немедленно начинают пожирать живую ткань, и без лечения заражение становится смертельным.