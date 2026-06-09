Лабубу-барашек из Синьцзяна захватывает Китай

В Китае новый игрушечный хит: сувенирного барашка из Синьцзяна уже прозвали местным Labubu. Об этом пишет МАХ-канал «Юань Да Марья».

Игрушка в традиционном костюме стала популярным сувениром из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пользователи китайских соцсетей активно снимают с ней видео, а туристы специально приезжают за барашком на рынок в Урумчи.

Спрос оказался таким высоким, что за игрушками выстраиваются длинные очереди. Покупателей привлекает не только внешний вид, но и возможность собрать своего барашка почти как модную коллекционную фигурку. Как и игрушки Pop Mart, «синьцзянского Labubu» можно персонализировать. Ему выбирают шапочку, украшения и разные аксессуары, после чего продавцы вручную собирают сувенир прямо на месте.

Из-за ажиотажа производители и продавцы работают почти без пауз. По их словам, заказов стало так много, что сборкой приходится заниматься практически непрерывно. Популярность барашка может вырасти ещё сильнее к концу года. Следующий новый год по лунному календарю пройдёт под знаком Овцы, так что у игрушки есть все шансы остаться в трендах.

Ранее Life.ru писал, что производитель Labubu — компания Pop Mart — подал в России заявку на регистрацию нового бренда Kubo. Это ещё один персонаж, которого уже активно обсуждают коллекционеры. Kubo описывают как «загадочного ранимого мальчика с татуировками», его придумал китайский художник Бао, а девизом героя стала фраза «Будь верен себе». Фигурки продаются по той же схеме, что и Labubu, — в «слепых коробках», где покупатель заранее не знает, какая миниатюра ему попадётся. Сейчас у персонажа есть шесть коллекций, в каждой может быть до 13 образов.