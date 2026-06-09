Второй по величине город Эстонии остался без света из-за аварии
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Вечером во вторник значительная часть эстонского Тарту и прилегающие к нему территории погрузились во тьму из-за внезапного отключения электроэнергии. Свет пропал даже в клинике Тартуского университета, которая входит в число крупнейших больниц страны, информирует телерадиокомпания ERR.
Помимо самого города, перебои зафиксированы в посёлке Вастсе-Куусте (уезд Пылвамаа) и в населённом пункте Ныо (уезд Тартумаа) — об этом сообщают местные жители.
В энергетической компании пояснили, что коллапс спровоцировали технические неисправности, возникшие в процессе проведения планового ремонта сетей.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло масштабное отключение электроэнергии из-за технологического сбоя. Большинство районов осталось обесточенным, но критически важные узлы продолжают функционировать без отклонений от нормы. Аналогичное положение дел сложилось и в прилегающей Херсонской области.
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