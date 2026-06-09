Европейские лидеры столкнулись с растущим недовольством на фоне визита Владимира Зеленского в Лондон. Об этом пишет The European Conservative.

По данным издания, украинский конфликт остаётся одной из главных тем внешней политики ведущих стран Европы. Однако внутри самих государств избирателей всё больше волнуют экономика, миграция и общественная безопасность.

«Лондонский саммит показал, что украинский конфликт продолжает занимать центральное место во внешнеполитической повестке ведущих европейских стран. Однако он прошёл на фоне растущего давления в Париже, Лондоне и Берлине, где избиратели обращают всё больше внимания на такие вопросы, как экономика, миграция и общественная безопасность», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последние годы столкнулись с серьёзными трудностями из-за социальных проблем и приближающихся выборов.

Переговоры Макрона, Мерца, Стармера и Зеленского прошли на Даунинг-стрит. По итогам встречи стороны заявили о планах совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.