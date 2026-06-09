Сальдо призвал жителей Херсонщины не верить вбросам про эвакуацию и «кризисы»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина вновь запустила фальшивые обращения от его имени, пытаясь запугать жителей ложными сообщениями об эвакуации. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Противник опять распространяет фейки от моего имени. В сети снова распространяют поддельные сообщения и видео. Появляются вбросы про эвакуации, «кризисы», закрытия, экстренные решения и прочую недостоверную информацию, цель которой — посеять тревогу среди жителей Херсонской области», — предупредил он.

Сальдо призвал ориентироваться исключительно на его официальные страницы в мессенджерах, соцсетях и проверенные источники информации. Если сообщения появились в стороннем ресурсе, то следует воспринимать его как фейк, и ни в коем случае не пересылать подобные материалы.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные снова атаковали мост в районе Чонгара, связывающий Крым с Херсонской областью. По его словам, противник целенаправленно концентрирует удары на этой переправе, чтобы нарушить движение и создать максимальные трудности для мирного населения.