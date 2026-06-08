Сальдо назвал баснями заявления Зеленского о стремлении к миру

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что не верит обещаниям Владимира Зеленского о мире. Он во время Петербургского экономического форума назвал эти заявления выдумками и баснями.

«Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится», — сказал Сальдо.