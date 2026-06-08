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Регион
8 июня, 05:16

Сальдо назвал баснями заявления Зеленского о стремлении к миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что не верит обещаниям Владимира Зеленского о мире. Он во время Петербургского экономического форума назвал эти заявления выдумками и баснями.

«Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится», — сказал Сальдо.

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Напомним, что ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту России Владимиру Путину. Там содержалось предложение провести личную встречу, полностью прекратить огонь на весь период переговоров и обменять пленных по формуле «все на все». Текст был составлен в весьма хамской манере. Путин счёл неправильным его переход к публичным дискуссиям. Президент РФ ответил, что в письме украинского политика сквозит хамство. СМИ утверждают, что глава киевского режима был взбешён ответом.

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Наталья Афонина
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