Сальдо назвал баснями заявления Зеленского о стремлении к миру
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что не верит обещаниям Владимира Зеленского о мире. Он во время Петербургского экономического форума назвал эти заявления выдумками и баснями.
«Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится», — сказал Сальдо.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту России Владимиру Путину. Там содержалось предложение провести личную встречу, полностью прекратить огонь на весь период переговоров и обменять пленных по формуле «все на все». Текст был составлен в весьма хамской манере. Путин счёл неправильным его переход к публичным дискуссиям. Президент РФ ответил, что в письме украинского политика сквозит хамство. СМИ утверждают, что глава киевского режима был взбешён ответом.
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