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Регион
9 июня, 16:30

В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности до вечера пятницы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Московском регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности, который продлится два с половиной дня. Причиной стали прогнозируемые грозы.

По информации Гидрометцентра, с 9:00 среды, 10 июня, до 21:00 пятницы, 12 июня, в отдельных частях Московской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Жёлтый уровень предупреждает о возможных неблагоприятных погодных условиях, пишет ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Подмосковье ожидаются дневные дожди с грозами. Однако, несмотря на это, сильная жара в столичном регионе сохранится как минимум до конца недели.

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Ранее в Москве начал действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Специалисты пояснили, что понятие «сильная жара» для столицы означает температуру от 30 градусов и выше, тогда как для большинства регионов России этот порог составляет 35 градусов. Оранжевый цвет в шкале погодной опасности является предпоследним по степени угрозы.

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Наталья Демьянова
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