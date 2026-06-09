Суд приговорил к 3,5 года украинца, расклеивавшего листовки в Москве

Никулинский районный суд Москвы приговорил гражданина Украины Алексея Головко к 3,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в возбуждении ненависти и вражды, передаёт РИА «Новости».

По данным суда, Головко действовал в составе организованной группы. Материалы, которые он распространял, содержали признаки разжигания ненависти и были направлены на унижение достоинства русского народа. Речь шла не только об интернете. Как установил суд, Головко публиковал такие материалы в мессенджерах, а также расклеивал листовки в общественных местах.

Дело рассматривалось по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека группой лиц. В итоге суд назначил Головко 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Новосибирске суд вынес приговор двум учёным-физикам по делу о госизмене. Валерий Звегинцев и Владислав Галкин получили по 12,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Дополнительные детали дела в открытых источниках не раскрывались.