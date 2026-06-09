В Госдуме захотели компенсировать отличникам четверть затрат на обучение в вузе

Выпускники вузов с красным дипломом, бравшие кредиты на обучение, смогут рассчитывать на списание четверти основного долга из федерального бюджета. Такую инициативу внесли депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

О существовании соответствующего обращения на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказался этот документ. В документе депутаты обращаются с просьбой проработать возможность корректировки законодательных норм, которые позволили бы списывать за бюджетный счёт 25% от основного долга по льготному образовательному займу для выпускников, окончивших вуз с красным дипломом.

Как считают авторы инициативы, предложенная мера сформирует чёткую финансовую мотивацию для платников, использующих образовательные займы, чтобы успешнее осваивать учебные программы. По их мнению, для государства это станет инструментом увязки бюджетной поддержки кредитования с реальными успехами в учёбе, а также поможет повысить стремление студентов доходить до финала обучения и поддержать начинающих специалистов на старте карьеры.

Парламентарии также заметили, что существующий механизм государственной помощи по образовательным займам работает в основном на снижение долговой нагрузки и не включает специальных мер поддержки для студентов, которые из года в год показывают выдающуюся успеваемость и в итоге получают дипломы с отличием.

Ранее стало известно, что с 2026 года в России расширили поддержку семейных студентов. Как пояснил депутат Каплан Панеш, молодые родители-очники теперь могут сохранять детское пособие при небольшом превышении дохода, а также получают приоритетное заселение в общежития и повышенные декретные выплаты. Благодаря «защитному порогу» выплаты сохранят более чем для 231 тысячи детей.