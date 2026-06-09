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Регион
9 июня, 16:54

Российским юниорам-яхтсменам разрешили выступать с флагом и гимном

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Совет Международной федерации парусного спорта допустил российских спортсменов до юниорских соревнований с национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Речь идёт об атлетах из России, которые выступают в юниорской категории. Они смогут участвовать в турнирах с флагом и гимном. Это решение стало важным сигналом для российского спорта на фоне ограничений, которые ранее действовали во многих международных федерациях.

«Это важный шаг вперёд», — подчеркнул президент ВФПС Сергей Джиенбаев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Юниоры РФ смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта
Юниоры РФ смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта

Ранее флаг и гимн вернули российским фехтовальщикам. Спортсмены и официальные лица смогут выступать на всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE, используя национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.

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Полина Никифорова
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