В Индии остановили выдачу разрешений на Starlink из-за угрозы нацбезопасности

Индия фактически поставила на паузу запуск коммерческой работы Starlink. По данным Bloomberg, финальные разрешения для спутникового интернета Илона Маска заблокировали из-за вопросов безопасности.

Речь идёт о согласованиях, без которых сервис не может полноценно выйти на индийский рынок. Как пишет агентство, индийские службы хотят понять, сможет ли американский оператор гарантировать выполнение местных требований в условиях международной напряжённости.

Поводом для новых опасений стали сообщения о том, что терминалы Starlink могли использоваться во время конфликта вокруг Ирана, хотя сам сервис там официально не лицензирован. В Нью-Дели теперь осторожнее смотрят на зарубежную спутниковую связь и её возможную роль в кризисных ситуациях.

Проблема возникла для SpaceX в крайне неудобный момент. Компания, по данным Bloomberg, готовится к потенциально крупнейшему IPO в истории: размещение на Nasdaq ожидается 12 июня, а оценка может достигнуть 1,75 трлн долларов.

Starlink считается одним из ключевых источников будущих доходов SpaceX, поэтому задержка в Индии выглядит неприятным сигналом для инвесторов. Индийский рынок огромен, а спрос на доступный интернет там остаётся высоким. При этом Starlink уже получил в Индии лицензию Global Mobile Personal Communication by Satellite почти год назад. Но, как отмечает Bloomberg, это был лишь один этап большого регуляторного процесса, который теперь застопорился.

Между тем вопросы к Starlink возникают не только у Индии. Ранее западные СМИ сообщали о серьёзном конфликте между властями США и SpaceX из-за стоимости использования сети Илона Маска для американских военных беспилотников. На первый взгляд это выглядело как спор о цене, но, как писало Sohu, история показала куда более глубокую проблему — растущую зависимость армии США от частных технологических корпораций. Пентагон, несмотря на претензии к завышенным расценкам, согласился на условия SpaceX.