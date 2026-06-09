Суд продлил арест главреду «Сапы» Джикаевой до 12 июля

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить Джикаевой, обвиняемой по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражей сроком до 12 июля», — заявил собеседник агентства

По версии следствия, с 2020 по 2025 год она передала сотруднику полиции более 250 тысяч рублей за получение служебной информации. Речь идёт об оперативном дежурном дежурной части УМВД России по Махачкале Шамсутдине Шамсутдинове. За деньги он предоставлял журналистке сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, включая персональные данные граждан. Сам полицейский дал признательные показания, ему продлили домашний арест до 12 июля.