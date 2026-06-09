«Дефицита нет»: Дрозденко заявил о стабильной ситуации с топливом в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заверил, что ситуация с топливом на заправках региона стабильна, дефицита нет. По его словам, несмотря на отдельные сообщения в соцсетях о трудностях с покупкой бензина и дизеля в некоторых районах, крупные поставщики работают в штатном режиме, обеспечивая 90% потребностей области.

Общественный транспорт также заправляется без проблем. Губернатор отметил, что локальные сложности могут возникать в местах с высокой концентрацией большегрузного транспорта (например, Кингисеппский район, Усть-Луга) или у частных АЗС. Иногда искусственный ажиотаж создаётся из-за панических закупок впрок владельцами автопарков.

«Отдельно обсудили принципиальный момент: заправка бензовозов и кубовозов на обычных АЗС запрещена. Это прямое требование промышленной безопасности, и все операторы обязаны его неукоснительно соблюдать. Попытки будут пресекаться», — отметил Дрозденко у себя в канале в «Максе».

Ранее в Минэнерго заявили о работе над обеспечением России топливом. Глава ведомства Сергей Цивилёв подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для покрытие потребностей страны. Он отметил, что профильные структуры сосредоточены на том, чтобы на внутреннем рынке было достаточно топлива.