Череп князя Олега Рязанского «заговорил» — антропологи восстановили облик

В Рязани воссоздали настоящий облик князя Олега Рязанского по его черепу. Об этом рассказали в Рязанском историческом музее.

Работа над реконструкцией началась ещё в 2011 году. Тогда череп, который хранился в Солотчинском монастыре, передали в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН.

Именно этот монастырь, как отмечают в музее, был основан самим князем. Специалисты выполнили скульптурный портрет по методу советского антрополога Михаила Герасимова. Учёные установили, что на момент смерти Олегу Рязанскому было примерно 55–65 лет. Среди особенностей черепа они выделили выраженный мышечный рельеф лба и затылка.

Лицо князя антропологи описали как крупное, достаточно широкое и слабо профилированное. На основе реконструкции создали бюст. Олег Рязанский изображен в кольчуге, военном шлеме и с бородой — так, как было принято в средневековой Руси.

Сейчас бюст можно увидеть в Рязанском историческом музее на Соборной улице. Он представлен в экспозиции «Две столицы Рязанского княжества».

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