Минприроды сообщило о загрязнении озера Солёное в Батайске

В озере Солёное в Батайске и связанном с ним канале возле аквапарка «Южный» обнаружили загрязнение. После проверки, проведённой специалистами Минприроды Ростовской области, материалы направили в полицию для установления источника, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обследования водоохранной зоны сотрудники ведомства зафиксировали в канале и самом озере загрязнения серого и зелёного цветов с твёрдой нерастворимой структурой. Также были выявлены жёлтые пенообразные образования. Определить, откуда загрязняющие вещества попали в водоём, на момент проверки не удалось. В министерстве сообщили, что организованные выпуски сточных вод на обследованной территории обнаружены не были.

Для установления возможных виновников информация передана в МВД Ростовской области. Правоохранителям предстоит проверить обстоятельства произошедшего, в том числе изучить записи камер видеонаблюдения, установленных в районе озера. Вместе с этим Минприроды обратилось в администрацию Батайска с просьбой организовать очистку акватории канала и озера от выявленных загрязнений.

Также ведомство устанавливает лиц и организации, ведущие деятельность в границах водоохранной зоны озера Солёное. После завершения этой работы им будут направлены предостережения о недопустимости нарушений требований водоохранного законодательства.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что в целом жители России обеспечены подземными водами, однако их распределение неравномерно. Министр перечислил регионы, испытывающие дефицит подземных вод. Среди них Карелия, Калмыкия, Дагестан, Чувашия, а также Вологодская, Ленинградская, Курганская, Омская и Астраханская области. Причины разные: где-то наблюдается повышенная минерализация, где-то мешает вечная мерзлота или низкая водообильность горизонтов.