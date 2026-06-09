В Челябинске мужчина постирал кота в стиралке и выставил его мокрым на мороз

В Челябинске мужчина поместил двухлетнего мейн-куна в стиральную машину, включил её, а затем запер мокрое животное на морозе на неотапливаемом балконе. Уголовное дело о жестоком обращении с животным направили в суд, сообщили в прокуратуре Калининского района.

По версии дознания, обвиняемый находился дома один и решил расправиться с котом, который вызывал у него неприязнь. Когда жена мужчины вернулась домой, она нашла мейн-куна в критическом состоянии и сразу отвезла его в ветеринарную клинику.

Врачи диагностировали у животного множественные ушибы внутренних органов и болевой шок. Несмотря на помощь специалистов, кот погиб. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 245 УК РФ о жестоком обращении с животным в целях причинения боли и страданий. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области решался вопрос об аресте мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве кота на глазах у четырёхлетнего сына. 42-летний мужчина вынес животное из продуктового магазина на улицу и расправился с ним. После этого он вернулся в помещение и бросил тело погибшего кота в сторону продавца. Следствие отмечало, что ранее подозреваемый уже имел судимость. Правоохранительные органы ходатайствовали о его заключении в СИЗО на два месяца.