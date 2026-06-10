«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с «Зенитом» за бронзу Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли петербургский «Зенит» и сравняли счёт в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Матч прошёл в Краснодаре.

«Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 91:85 и восстановил равновесие в противостоянии. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Ксэвьер Мун. Он набрал 17 очков. В составе краснодарской команды лучшую результативность показали Патрик Миллер и Всеволод Ищенко. Каждый из них записал на свой счёт по 16 очков.

После четвёртого матча счёт в серии до трёх побед стал равным — 2:2. Следующая встреча состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Именно она определит обладателя бронзовых медалей турнира.

Ранее баскетбольный клуб «Зенит» прекратил сотрудничество с главным тренером Деяном Радоньичем. Петербургская команда объявила, что стороны приняли такое решение по взаимному согласию. Вместе с черногорским специалистом клуб покинул и его помощник Саша Косович.